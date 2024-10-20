Hentbol’da yoğun mesai

Hentbol’da U16 ligi aralıksız devam ediyor. U16 ligine dün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlarda 2 erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı U16 liginde erkelerde UKÜ rakibi Levent’i 37-26 mağlup ederken, kadınlarda ise Miracle Esentepe – UKÜ’yü, DİGEM ise Şahlan’ı mağlup ederek yoluna devam etti. 3 karşılaşmanın oynandığı hentbol U16 liginde alınan sonuçlar şu şekilde;
Kadınlar
DİGEM – ŞAHLAN: 20-19
MİRACLE ESENTEPE – UKÜ:28-11
Erkekler
UKÜ – LEVENT:37-26
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.