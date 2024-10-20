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Hentbol’da yoğun mesai

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Hentbol’da yoğun mesai
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Hentbol’da U16 ligi aralıksız devam ediyor. U16 ligine dün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlarda 2 erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı U16 liginde erkelerde UKÜ rakibi Levent’i 37-26 mağlup ederken, kadınlarda ise Miracle Esentepe – UKÜ’yü, DİGEM ise Şahlan’ı mağlup ederek yoluna devam etti. 3 karşılaşmanın oynandığı hentbol U16 liginde alınan sonuçlar şu şekilde;
Kadınlar
DİGEM – ŞAHLAN: 20-19
MİRACLE ESENTEPE – UKÜ:28-11
Erkekler
UKÜ – LEVENT:37-26
 
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