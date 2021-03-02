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Hentbolda üçüncü seminer tamamlandı

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KKTC Hentbol Federasyonu 3 haftada üçüncü online seminerini gerçekleştirirken, seminerde sakatlıklar ve tedavileri konuşuldu

Hentbolda üçüncü seminer tamamlandı
Hentbol Federasyonu, 2 hafta önce başlattığı online eğitim seminerlerine 1 Mart Pazartesi günü devam etti.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Genel Sekreter ve MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın da yer aldığı online seminer üçüncü kez gerçekleşti. Seminerler dizisi şeklinde başlatılan bilgilendirme toplantılarının ilki federasyon genel sekreteri ve MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın sunumu ile “Oyun kurallarını birlikte yorumlayalım” başlığında gerçekleşmişti. Online hentbol seminerlerin ikincisi ise geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı oldu. Spor eğitmeni ve hentbol antrenörü Turgut Karamanoğlu tarafından gerçekleştirilen seminerde “Altyapılarda öğretim yöntemleri” konuşuldu.
Zoom programı üzerinden gerçekleşen seminerler dizisinin üçüncüsü Spor Hekimi Dr.NevzadDenerel tarafından verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren online seminerde sakatlıklar ve tedavi konularından bilgilendirme yapıldı.
Katılımcı formatta yapılan seminerlerin üçüncüsü iki bölümde gerçekleşti. Dr.Denerel ilk bölümde sakatlıklar ve tedavi konularında yaptığı sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi ve katılımcıların soruları cevaplandı.
 
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