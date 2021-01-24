Hentbolda üç organizasyon başarıyla tamamlandı

Hentbol Federasyonu pandemi şartlarına rağmen, kamp lig formatı ile 2 kupa, 1 de lig organizasyonunu tamamlarken, Süper Ligi için hazırlıklarına başladı

Hentbol Federasyonu turnuva ve liglerde yer alan herkese PCR testi yaptırıp, sonuçları negatif çıkanların katılımıyla, 3 organizasyonunu tamamladı.

Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, tamamlanan organizasyonlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Hentbol Federasyonu olarak bugüne kadar Büyükler Derviş Mişon Kupası, KTSYD Kupası ve U18 Liglerimizi tamamladık. 21 Kasım 2020 – 17 Ocak 2021 tarihine kadar toplam 46 maçımızı geride bıraktık.

Pandemi şartlarında hentbol sezonumuzun devam etmesi ve bu sezonun sağlık koşulları ön planda tutularak yapılması için sizlerin de bildiği gibi “KAMP LİG” formatını uyguladık.Ve bu uygulamada başarılı olduğumuzu söylemekten gurur duyarım. Elbette ki yeni bir uygulama olan Kamp Ligimizi gerçekleştirirken ön görmediğimiz küçük aksaklıklarda olmuştur. Ama en kısa zamanda bunu da çözdük.

Ülkede spor durmuş olmasına rağmen hentbolun oynanması ve çok şükür ki pandemi nedeniyle maçlarımızda herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamamız bizleri mutlu etmiştir.

Hentbol sezonunun sağlık koşullarına uygun olarak bugüne kadar gelmesi ve devam etmesinde en büyük pay sahibi başta Sağlık Bakanı Ali Pilli, müsteşarım Ali Çaygür’e federasyonum adına çok teşekkür ederim.Kamp Ligimiz için sporcuların konaklaması ve yemeklerinde elinden gelen yardımı esirgemeyen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine Rektör yardımcısı, Serkan Abbasoğlu’na teşekkür ederim.

Tüm maçlar boyunca centilmenlik ruhuna yakışır mücadele eden UKÜ,DİGEM,Şahlan, Ozanköy,Levent,Gençlik Gücü,MGA, ÖAH ve NKL/MGA kulüplerime, sporcu ve antrenörlerime teşekkür ederim.

Ve şimdi sıradaki lig Süper Ligimiz için plan ve programımızı yaptık. Kulüplerimizle bir araya geleceğiz. Sezonumuz hız kesilmeden devam edecek.Tüm camiamıza hentbol dolu günler dilerim.”

