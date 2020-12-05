Hentbolda U18 Ligleri de başladı

Hentbol Federasyonu gençlerde 2020-2021 sezonunu da başlatırken, maçlar “Kamp lig” formatıyla oynanıyor

Hentbol Federasyonu gençlerde 2020-2021 sezonunu başlattı. Kadınlar ve erkeklerde ilk gün maçları oynandı.

Kamp lig formatıyla CIU Arena’da oynanan ilk gün maçlarında hentbol U18 Ligi takımları kıyasıya mücadele ettiler. Bugün oynanacak son maçlarla ilk hafta tamamlanmış olacak. Hentbol U18 Liglerinde 2’inci hafta müsabakaları 3 hafta sonra oynanacak.

Hentbol U18 Liglerinde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

Şahlan-UKÜ: 12-17 (Kadınlar) DİGEM-Ozanköy: 23-9 (Kadınlar) NKL-ÖAH: 2-35 (Erkekler) UKÜ-MGA: 25-12 (Erkekler) Şahlan-Ozanköy: 20-8 (Kadınlar) UKÜ-DİGEM: 13-11 (Kadınlar) UKÜ-NKL: 19-3 (Erkekler) MGA-ÖAH: 11-30 (Erkekler)

6 Aralık Pazar Saat 10.00: Şahlan-DİGEM (Kadınlar) Saat 11.15: Ozanköy-UKÜ (Kadınlar) Saat 12.30: NKL-MGA (Erkekler) Saat 13.45: ÖAH-UKÜ (Erkekler)

