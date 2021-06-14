Hentbolda U16 Ligleri de başladı

Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, kadınlarda Ozanköy ve DİGEM, erkeklerde ise Özgür Adımlar ilk haftanın galipleri oldular.
Necati Taşkın Spor Salonun’da oynanan 4 karşılaşma ile başlayan ligde kadınlarda Ozanköy – UKÜ karşısında 19-13 galip geldi. DİGEM – Şahlan karşısında sahadan 20-14’lük galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Erkeklerde tek maçın oynandığı günde Özgür Adımlar iyi ve etkili oyunu sonrasında UKÜ karşısında sahadan 39-8 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.
KADINLAR U-16 LİGİ
1 DİGEM U16 1 1 0 0 0 20 14 6 2
2 OZANKÖY U161 1 0 0 0 19 13 6 2
3 ŞAHLAN U16 1 0 0 1 0 14 20 -6 0
4 UKÜ U16 1 0 0 1 0 13 19 -6 0
ERKEKLER U-16 LİGİ
1 ÖAH U16 1 1 0 0 0 39 8 31 2
2 YÜKSELİŞ U16 1 1 0 0 0 19 10 9 2
3 MGA U16 1 0 0 1 0 10 19 -9 0
4 UKÜ U16 1 0 0 1 0 8 39 -31 0
(Foto: Ferah BARIŞSEV)
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