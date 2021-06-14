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Hentbolda U16 Ligleri de başladı

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Hentbol U16 Ligleri başlarken, kadınlarda Ozanköy ve DİGEM, erkeklerde ise Özgür Adımlar ilk haftanın galipleri oldular

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Hentbolda U16 Ligleri de başladı
Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, kadınlarda Ozanköy ve DİGEM, erkeklerde ise Özgür Adımlar ilk haftanın galipleri oldular.
Necati Taşkın Spor Salonun’da oynanan 4 karşılaşma ile başlayan ligde kadınlarda Ozanköy – UKÜ karşısında 19-13 galip geldi. DİGEM – Şahlan karşısında sahadan 20-14’lük galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Erkeklerde tek maçın oynandığı günde Özgür Adımlar iyi ve etkili oyunu sonrasında UKÜ karşısında sahadan 39-8 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.
KADINLAR U-16 LİGİ
1          DİGEM U16     1          1          0          0          0          20        14        6          2
2          OZANKÖY U161          1          0          0          0          19        13        6          2
3          ŞAHLAN U16   1          0          0          1          0          14        20        -6         0
4          UKÜ U16         1          0          0          1          0          13        19        -6         0
ERKEKLER U-16 LİGİ
1          ÖAH U16         1          1          0          0          0          39        8          31        2
2          YÜKSELİŞ U16 1          1          0          0          0          19        10        9          2
3          MGA U16        1          0          0          1          0          10        19        -9         0
4          UKÜ U16         1          0          0          1          0          8          39        -31       0

(Foto: Ferah BARIŞSEV)
 
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