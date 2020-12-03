Hentbolda U-18 Ligi başlıyor

KKTC Hentbol Federasyonu, büyüklerde Derviş Mişon Kupası ile başlattığı 2020-2021 sezonunu bu hafta sonu da 18 yaş altı liglerini başlatarak devam ettiriyor

Hentbol Federasyonu Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde büyükler Derviş Mişon Turnuvası’nın ardından bu hafta sonu da 18 yaş altı liglerini başlatıyor.

KKTC Hentbol Federasyonu, büyüklerde Derviş Mişon Kupası ile başlattığı 2020-2021 sezonunu bu hafta da 18 yaş altı liglerini başlatarak devam ettiriyor.

U18 erkek ve kadınlarda yeni sezon maçları Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol maddeleri çerçevesinde oynanacak. Haspolattaki UKÜ Arena’da gerçekleşecek lig maçları 3 haftada bir oynanacak. PCR testi yapılma şartı bulunan tüm sporcu, idareci ve hakemler yine kamp lig formatında sezona başlayacak. UKÜ öğrenci yurtlarında konaklayacak tüm kafileler Cumartesi ve Pazar günü maçlarını oynayacak ve 3 haftalık aranın ardından yeniden karşılaşmalarını sürdürecekler. Kampla ilgili tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı hentbolda, U18 Liglerinde 4 erkek ve 4 kadın takımları mücadele edecek ve ilk hafta toplam 144 kişi UKÜ yurtlarında konaklayacak.

Hentbol U18 liglerinde her takım Cumartesi 2, Pazar 1 maç oynayacak, maçların başlangıç saati 10.00 olacak, son maç ise 17.30’da başlayacak. Basın mensuplarının da PCR testi yaptırarak saha içi ve tribünden takip edebileceği hentbolda U18 Ligleri ilk haftası da seyircisiz olarak oynanacak.

Hentbol U18 Kadınlar Liginde Şahlanspor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Dikmen Gelişim Akademisi ve Ozanköy takımları mücadele edecek. Erkekler Ligi’nde ise Mağusa Gelişim Akademisi, Özgür Adımlar Hentbol, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve MGA’nın desteklediği Namık Kemal Lisesi takımı yer alıyor.

HENTBOL U18 LİGİ İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

5 Aralık Cumartesi

Saat 10.00: Şahlan-UKÜ (Kadınlar)

Saat 11.15: DİGEM-Ozanköy (Kadınlar)

Saat 12.30: NKL-ÖAH (Erkekler)

Saat 13.45: UKÜ-MGA (Erkekler)

Saat 15.00: Şahlan-Ozanköy (Kadınlar)

Saat 16.15: UKÜ-DİGEM (Kadınlar)

Saat 17.30: UKÜ-NKL (Erkekler)

Saat 18.45: MGA-ÖAH (Erkekler)

6 Aralık Pazar

Saat 10.00: Şahlan-DİGEM (Kadınlar)

Saat 11.15: Ozanköy-UKÜ (Kadınlar)

Saat 12.30: NKL-MGA (Erkekler)

Saat 13.45: ÖAH-UKÜ (Erkekler)