Hentbolda sezon U16 ligi ile start alıyor

Hentbol Federasyonu 2024-2025 sezonu 1 Ekim Salı günü start alıyor. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan – Miracle Esentepe karşılaşması ile başlayacak olan yeni sezonda, U16 kadınlarda 4, erkeklerde ise 3 takım mücadele edecek. DİGEM, UKÜ, ŞAHLAN ve Miracle ESENTEPE takımları kadınlarda şampiyonluk için yarışacak. Erkeklerde ise LEVENT, UKÜ ve YDÜ takımları yeni sezonda şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele yaşayacak.
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