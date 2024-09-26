Hentbolda sezon U16 ligi ile start alıyor

Hentbol Federasyonu 2024-2025 sezonu 1 Ekim Salı günü start alıyor. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan – Miracle Esentepe karşılaşması ile başlayacak olan yeni sezonda, U16 kadınlarda 4, erkeklerde ise 3 takım mücadele edecek. DİGEM, UKÜ, ŞAHLAN ve Miracle ESENTEPE takımları kadınlarda şampiyonluk için yarışacak. Erkeklerde ise LEVENT, UKÜ ve YDÜ takımları yeni sezonda şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele yaşayacak.

