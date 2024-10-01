Hentbolda sezon başladı

Hentbolda 2024-2025 sezonu U16 kadınlar ligi ile start aldı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Şahlan – Miracle Esentepe kadınlar maçı ile start alan sezon bugün oynanacak olan erkekler karşılaşması ile devam edecek.
ŞAHLAN GALİBİYETLE BAŞLADI:24-19
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan U16 kadınlar mücadelesinde Şahlan ile Miracle Esentepe takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Miracle Esentepe karşısında 14-8 önde kapatan Şahlan, karşılaşmadan da 24-19 galip ayrılarak sezona galibiyetle başladı. Bu karşılaşma ile start alan U16 ligi yarın oynanacak olan YDÜ – Levent erkekler karşılaşması ile devam edecek. YDÜ – Levent erkekler karşılaşması yarın akşam saat 19:30’da RA 25’de oynanacak.
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