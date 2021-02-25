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Hentbolda seminerler sürüyor

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KKTC Hentbol Federasyonu geçtiğimiz hafta başlattığı online seminerlerin ikincisi, “Altyapılarda öğretim yöntemleri” konu başlığı ile düzenlendi

Hentbolda seminerler sürüyor
KKTC Hentbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta başlattığı online eğitim seminerlerine devam etti. Federasyon genel sekreteri ve aynı zamanda MHK Başkanı Ediz Arıkan’ın sunumu ile geçtiğimiz hafta ilki yapılan online seminerde “Oyun kurallarını birlikte yorumlayalım” konu başlığıyla hentbol konuşulmuştu.
Dizi şeklinde gerçekleşen ve devamı gelecek olan online hentbol seminerlerin ikincisi Çarşamba akşamı yapıldı. İlk seminerde olduğu gibi ikinci seminer de katılımcı formatta yapıldı ve yoğun katılım oldu.
Zoom programı üzerinden gerçekleşen seminerler dizisinin ikincisi “Altyapılarda öğretim yöntemleri” konu başlığı ile düzenlendi. Spor eğitmeni ve hentbol antrenörü Turgut Karamanoğlu tarafından gerçekleştirilen seminer yaklaşık 1,5 saat sürdü.
 
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