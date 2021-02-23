Hentbolda seminerler dizisi sürüyor

Hentbol Federasyonunun düzenlediği online seminerler dizisi, “Altyapılarda Öğretim Yöntemleri” konusunda devam edecek

Hentbol Federasyonunun hakem, antrenör ve sporcularına yönelik olarak düzenlediği online seminerler dizisi devam ediyor.

Hentbol Federasyonununseminerler dizisi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Korona virüs nedeniyle durdurulan spor faaliyetleri, hentbol camiasının motivasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir.

Bu nedenle federasyonumuz motivasyonumuzu yükseltmek, bilgilerimizi yenilemek amacıyla seminerler dizisine başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan 1. seminerde “Oyun Kurallarını Birlikte Yorumlayalım” konu başlığında genel sekreterimiz aynı zamanda MHK başkanımız Ediz Arıkan sunumunu yapmıştı. 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 19:30’da “Altyapılarda Öğretim Yöntemleri” konusunda Turgut Karamanoğlu sunumunu gerçekleştirecektir.

Seminerimiz ZOOM’dan yapılacaktır. Seminerimize antrenörlerimiz yanında sporcularımız da katılabileceklerdir.”

