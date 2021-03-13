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Hentbolda seminerler devam ediyor

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Hentbol Federasyonu tarafından motivasyonu arttırmak, bilgileri güncel tutmak amacıyla düzenlenen seminerlerin dördüncüsü de yapıldı

Hentbolda seminerler devam ediyor
Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen seminerlerin dördüncüsü geçtiğimiz akşam yapıldı.
Hentbol Federasyonundan seminer ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Federasyonumuzun pandemi nedeniyle duran sporumuzda motivasyonu arttırmak, bilgilerimizi güncel tutmak amacıyla başlatmış olduğu seminerlerin dördüncüsü geçtiğimiz akşam yapıldı.
IHF BeachHandball Çalışma Komite Üyesi ve THF Teknik Kurul Üyesi, EHF ve IHF Plaj Hentbolu gözlemcisi sayın Burak Tezcan yaklaşık iki saat boyunca hentbol camiamıza “plaj hentbolu” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.
Yoğun bir katılımın olduğu sunum, büyük bir beğeni aldı. KKTC Hentbol Federasyonu olarak hentbolumuza yapmış olduğu katkıdan dolayı Burak Tezcan’a teşekkürlerimizi sunarız.”
 
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