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Hentbolda seminerler başlıyor

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Hentbol Federasyonu, seminerler dizisi başlatırken, ilk olarak MHK Başkanı Ediz Arıkan, hentbol oyun kurallarıyla ilgili bir seminer verecek

Hentbolda seminerler başlıyor
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KKTC Hentbol Federasyonu,sporcu ve antrenörleri bilgilendirme, bilgileri tazeleme ve yenilikleri öğrenme adına seminerler dizisi başlatıyor.
Hentbol Federasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Pandemi nedeniyle sporun durdurulması ve bu sürecin uzatılması nedeniyle federasyonumuz, sporcu ve antrenörlerimizi bilgilendirme, bilgileri tazeleme ve yenilikleri öğrenme adına bir seminerler dizisini başlatıyor. 
Seminerlerde yurtiçi ve dışından değerli hocalarımız sunumlarını yapacaklardır. Seminerlerde ilk olarak 17 Şubat 2021 tarihinde Çarşamba saat 19:30 da MHK Başkanımız sayın Ediz Arıkan, hentbol oyun kurallarıyla ilgili bir seminer verecektir.
ZOOM üzerinden gerçekleştirilecek seminer 100 kişi ile sınırlandırıldı.  Seminer öncesi antrenörler grubundan link paylaşımı yapılacak.”
 
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