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Hentbolda şampiyonluk günü

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Hentbol FederasyonunundüzenlediğiU18 Liglerinde kızlarda DİGEM ile Şahlanspor, erkeklerde ise Özgür Adımlar ve UKÜ finalist oldular. Final maçları ise ülkemizde ilk kez olarak federasyonun facebook ve youtube sayfalarından canlı yayınlanacak

Hentbolda şampiyonluk günü
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Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Liglerinde finallerbugün oynanacak. 18 Yaş Altı Liglerinde oynanan playoff yarı finallerinde kazananlar bugünşampiyonluk, mağluplar ise üçüncülükmücadelesindekarşıkarşıya gelecekler.
Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan Hentbol U18 kız ve erkek play-off yarı finalleri sonucunda kızlarda DİGEM ile Şahlanspor finalist oldu. Erkeklerde ise Özgür Adımlar ve UKÜ şampiyonlukmaçı oynayacak.

Hentbol Federasyonu ile SağlıkBakanlığı arasında yapılan protokol gereği seyircisiz olarak oynanan müsabakalarbugün Hentbol Federasyonu tarafından canlı yayınlanacak.
Ülkemizde ilk kez hentbol maçları federasyonun facebook ve youtube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Maçları izlemek isteyenler federasyonun “CyprusTurkishHandballFederation” isimli youtube sayfasını veya facebook sayfasını takip edebilir.
U18 playoff yarı final sonuçları ve final programı şöyle:
Kızlar DİGEM-Ozanköy: 31-23 UKÜ-Sahlan: 23-27 Erkekler ÖAH-NKL/MGA: 50-10 UKÜ-MGA: 29-26 17 Ocak 2021
Pazar Saat 10:00: NKL/MGA – MGA (U18-E Üçüncülük) Saat 11:30: Ozanköy-UKÜ (U18-K Üçüncülük) Saat 13:30: Digem-Şahlan (U18-E Final) Saat 15:30: Özgür Adımlar-UKÜ (U18 Final)
 
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