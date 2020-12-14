Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası bu yıl 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi gerçekleşen ve kadınlar ile erkeklerde düzenlenecek olan KTSYD Hentbol Kupası ön eleme ve yarı final maçları CIU Arena’da gerçekleştirilecek.
Final maçlarının ise sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyircili olarak Atatürk Spor Salonu’nda yer alması için girişimler sürüyor.
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