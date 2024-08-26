Hentbolda Kosova mesaisi

Hentbolda büyük kadın ve erkek karmaları Kosova'da özel turnuvaya katılacak.
KKTC Hentbol Federasyonu’nun büyük kadın ve erkek karmaları, Kosova’da özel turnuvaya katılmak için adadan ayrıldı.
26-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova’da yer alacak olan federasyon karması, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında maçlar yapacak ve özel turnuvada yer alacak.
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