Hentbolda Kosova mesaisi

Hentbolda büyük kadın ve erkek karmaları Kosova'da özel turnuvaya katılacak.

KKTC Hentbol Federasyonu’nun büyük kadın ve erkek karmaları, Kosova’da özel turnuvaya katılmak için adadan ayrıldı.

26-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova’da yer alacak olan federasyon karması, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında maçlar yapacak ve özel turnuvada yer alacak.

