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Hentbolda kiralık transfer haftası başladı

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Hentbolda kiralık transfer haftası başladı
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Hentbol Federasyonu, kiralık transfer haftasının başladığını açıkladı.Hentbol Federasyonu, 25 – 29 Ocak 2021 tarihleri arasını kiralık transfer haftası olarak belirledi.
Hentbolda kiralık transfer haftası 25 Ocak Pazartesi günü mesai saatiyle başlayıp, 29 Ocak Cuma günü mesai bitimi sona erecek.
Hentbol kulüpleri, transfer işlemleriyle ilgili evrakları Covid-19 koşulları nedeniyle federasyonun [email protected] veya whatsApp hesabından gönderebilecekler.
 
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