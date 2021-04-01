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Hentbolda ilk Kadınlar Ligi oynanacak

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Hentbolda ilk Kadınlar Ligi oynanacak
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Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan hentbolda 2021-2022 sezonuna yönelik açıklamalar yaptı.
Başkan Ayhan, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar sonrasında salon antrenmanlarına başlayan takımlara sezon planlamasını da sözlü olarak aktardığını söyledi.
Buna göre hentbolda takımlara 4 haftalık hazırlık süreci verildi. Hazırlık çalışmalarına başlayan takımlara Nisan ayının son haftası “Kadınlar Ligi” hemen ardından ise “Erkekler Ligi”nin başlamasının planlandığı duyuruldu.
 
 
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