Hentbolda ilk heyecan Mişon Kupası

KKTC Hentbol Federasyonu, 2020-21 sezonunun başlaması ile ilgili Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kuruluyla imzalanan protokol sonrasında organizasyonlarına başlıyor.

Hentbol Federasyonunun geleneksel turnuvası olan Derviş Mişon Anı Turnuvası, 21 Kasım – 22 Kasım (Cumartesi – Pazar) günlerinde oynanacak. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde CIU Arena’da oynanacak olan turnuvada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Özgür Adımlar Hentbol Kulübü, Levent ve Gençlik Gücü takımları mücadele edecek.

İlk maçlarda saat 15:45’teUluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Özgür Adımlar Hentbol Kulübü, saat 19:00’da Levent – Gençlik Gücü karşılaşacak.