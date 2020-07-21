Hentbolda genel kurul zamanı

KKTC Hentbol Federasyonu’nda yıllık olağan genel kurul toplantısı yapılıyor. Genel kurulda faaliyet ve mali raporlar onaya sunulacak
K.K.T.C Hentbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2020 tarihinde, saat 18:30’da federasyon lokalinde yapılıyor.
Federasyon başkanı Bahadır Ayhan çağrısında söz konusu tarih, saat ve yerde tüm üye kulüp temsilcilerini toplantıya çağırdı. Ayhan, gelecek temsilcilerin kulüplerinin başlıklı kağıdına yazılmış ve imzalanmış temsilci belgeleriyle birlikte gelmeleri gerektiğine dikkat çekti.
Hentbolda 29 Temmuz Çarşamba günü yapılacak genel kurul toplantısında faaliyet ve mali raporunun okunması yanında 2020-2021 sezonu faaliyet programı da okunacak.
Genel kurul gündemi şu şekilde açıklandı:
1- Başkanın açılış konuşması,
2- Divan kurulunun oluşturulması,
3- 2019-20 sezonu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması,
4- 2020-21 sezonu faaliyet raporunun okunması
5- 2019-20 Mali raporun okunup onaylanması,
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış