Hentbol’da farklı gece

Hentbol’da DEM’S U18 ligine dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda UKÜ-DİGEM, erkeklerde ise UKÜ-YDÜ takımları karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmaların sonunda, kadınlarda UKÜ rakibi DİGEM’i, erkeklerde ise YDÜ, UKÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar’da UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı DİGEM rakibi UKÜ karşısında 16-15 önde kapatsa’da ikinci devrede oyuna ağırlığını koyan UKÜ sahadan 40-34 galip ayrıldı. UKÜ’de Nisan maçı 12 golle tamamlarken, DİGEM’de Lütfiye 13 gol kaydederek maçta ön plana çıkan isim oldu. Gecenin ikinci maçında ise erkeklerde UKÜ ile YDÜ karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 22-10 önde kapatırken, maçı da 47-16 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

