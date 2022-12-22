banner875
banner885
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
15 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
554 0
 
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
33 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
15 0
"Altın Top" Messi'nin
12 0
banner878
banner887

Hentbol’da farklı gece

banner898

banner825
Hentbol’da farklı gece
banner892
Hentbol’da DEM’S U18 ligine dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda UKÜ-DİGEM, erkeklerde ise UKÜ-YDÜ takımları karşılaştı. Bol gollü geçen karşılaşmaların sonunda, kadınlarda UKÜ rakibi DİGEM’i, erkeklerde ise YDÜ, UKÜ’yü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar’da UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı DİGEM rakibi UKÜ karşısında 16-15 önde kapatsa’da ikinci devrede oyuna ağırlığını koyan UKÜ sahadan 40-34 galip ayrıldı. UKÜ’de Nisan maçı 12 golle tamamlarken, DİGEM’de Lütfiye 13 gol kaydederek maçta ön plana çıkan isim oldu. Gecenin ikinci maçında ise erkeklerde UKÜ ile YDÜ karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 22-10 önde kapatırken, maçı da 47-16 kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.