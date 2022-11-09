Hentbolda Dem’s Construction U18 Ligi’ne start verildi

Hentbol’da geçen hafta tamamlanan U16 liginden sonra Dem’s Construction U18 ligi dün akşam erkekler mücadelesi ile start aldı. Mağusa Arena’da MGA ile YDÜ takımlarının karşılaştığı gecede konuk takım YDÜ sahadan 41-18 galip ayrılarak lige galibiyetle başlamış oldu. İlk devresini rakibi karşısında 21-9 önde kapatan YDÜ rahat oyununu ikinci devrede devam ettirerek sahadan 41-18 üstünlükle ayrıldı. YDÜ’de Deran 7 golle karşılaşmada en fazla gol kaydeden isim oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

