Hentbolda bereketli gece

Hentbol’da Büyükler Liginde önceki akşam erkeklerde 2 kadınlarda 1 karşılaşma oynandı. Atatürk Spor Salonunda erkekler mücadelesinde GG - Alayköy, Levent - MGA maçları oynandı. Erkekler mücadelesinde gecenin ilk karşılaşmasında GG - Alayköy takımları mücadele etti. Rakibi Alayköy karşısında ilk yarıyı 22-10 önde kapatan GG sahadan 39-25 galip ayrıldı. GG takımında Zeeb 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Erkekler mücadelesinde gecenin ikinci karşılaşmasında ise Levent - MGA takımları mücadele etti. İlk devreyi 14-10 önde kapatan konuk MGA sahadan da 32-24 galip ayrılarak, rakibini mağlup etmeyi başardı. MGA’da Cafer 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.
Kadınlarda ise tek maçın oynandığı gecede Girne’de Ozanköy - DİGEM takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 20-10 önde kapatırken sahadan da 35-18 galip ayrıldı.
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