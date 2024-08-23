banner913
banner932
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
UKÜ Altyapı hentbol sporcularından büyük başarı
15 0
Lefkoşa halk danslarına doyacak
Lefkoşa halk danslarına doyacak
21 0
 
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
Girne’de “Namlu Operasyonu” kapsamında bir kişi tutuklandı
32 0
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
Töre, Karadenizliler gecesine katıldı
20 0
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
Tarım Bakanı Çavuş'un mesajı...
31 0
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
“Kurultayı bırak, biraz da ormana bak”
22 0
"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
24 0
banner1032

Hentbolda Arıkan yönetimine güven tam

banner1020

banner1045
Hentbolda Arıkan yönetimine güven tam
banner971
KKTC Hentbol Federasyonu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
20 Ağustos Salı günü saat 19:00 da federasyon lokalinde başlayan genel kurulda, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan 2023-2024 sezonunda gerçekleşen faaliyet raporu ve mali raporları katılım gösteren üye kulüp başkan veya temsilcilerine okundu. Faaliyet ve mali raporlar kulüpler tarafından oy birliği ile onaylandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.