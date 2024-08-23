Hentbolda Arıkan yönetimine güven tam

KKTC Hentbol Federasyonu olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
20 Ağustos Salı günü saat 19:00 da federasyon lokalinde başlayan genel kurulda, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan 2023-2024 sezonunda gerçekleşen faaliyet raporu ve mali raporları katılım gösteren üye kulüp başkan veya temsilcilerine okundu. Faaliyet ve mali raporlar kulüpler tarafından oy birliği ile onaylandı.
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