Hentbolcularımız, İtalya’da yenilgiyle başladı

DEM'S Construction sponsorluğunda İtalya- Teramo da düzenlenen INTERAMNIA WORLD CUP turnuvasına katılan KKTC U18 milli takımı oynadığı 2 maçı da kaybetti.
Önceki gün İtalya’nın Pallamano Chieti takımı ile oynadığı maçta rakibine 20 – 16 yenilen KKTC U18 Hentbol Milli Takımı dün oynadığı ikinci maçını da kaybetti. KKTC U18 Hentbol Milli Takımı, Amerika’nın San Francisco Calheat takımına 20 – 14 yenilerek grubunda ikinci mağlubiyetini aldı.
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