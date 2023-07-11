banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
61 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
30 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
29 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.4B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
25 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
23 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
91 0
banner964

Hentbolcularımız, İtalya’da yenilgiyle başladı

banner476

banner825
Hentbolcularımız, İtalya’da yenilgiyle başladı
banner960
DEM'S Construction sponsorluğunda İtalya- Teramo da düzenlenen INTERAMNIA WORLD CUP turnuvasına katılan KKTC U18 milli takımı oynadığı 2 maçı da kaybetti.
Önceki gün İtalya’nın Pallamano Chieti takımı ile oynadığı maçta rakibine 20 – 16 yenilen KKTC U18 Hentbol Milli Takımı dün oynadığı ikinci maçını da kaybetti. KKTC U18 Hentbol Milli Takımı, Amerika’nın San Francisco Calheat takımına 20 – 14 yenilerek grubunda ikinci mağlubiyetini aldı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.