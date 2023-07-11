Hentbolcularımız, İtalya’da yenilgiyle başladı

DEM'S Construction sponsorluğunda İtalya- Teramo da düzenlenen INTERAMNIA WORLD CUP turnuvasına katılan KKTC U18 milli takımı oynadığı 2 maçı da kaybetti.

Önceki gün İtalya’nın Pallamano Chieti takımı ile oynadığı maçta rakibine 20 – 16 yenilen KKTC U18 Hentbol Milli Takımı dün oynadığı ikinci maçını da kaybetti. KKTC U18 Hentbol Milli Takımı, Amerika’nın San Francisco Calheat takımına 20 – 14 yenilerek grubunda ikinci mağlubiyetini aldı.



