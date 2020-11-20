Hentbol zamanı

Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvası bugün Haspolat’taki CIU Arena’da oynanacak maçlarla başlıyor.
Hentbol Federasyonu’nun Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrası hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda, yeni sezonun ilk organizasyonu da Mişon anısına gerçekleşmiş olacak. Hentbolcular bugün turnuva öncesinde saat 11.00’da merhum milli hentbolcu Derviş Mişon’u Lefkoşa’daki kabri başında anacak.
Haspolat’taki CIU Arena’da oynanacak Derviş Mişon Kupası maçları büyükler kategorisinde olacak. Maçlara seyirci alınmayacak olan Derviş Mişon Kupası 2 gün sürecek.
21 Kasım Cumartesi günü yarı finaller, 22 Kasım Pazar günü ise finaller oynanacak ve hentbolda 2020-2021 sezonu Derviş Mişon Turnuvası ile başlamış olacak.
Derviş Mişon Turnuvası’nda maç programı şöyle:
YARI FİNAL
21 Kasım Cumartesi
14.00: Ozanköy-Şahlanspor (Kadınlar)
15.45: UKÜ-Özgür Adımlar
17.30: UKÜ-DİGEM (Kadınlar)
19.00: GG-Levent
22 Kasım Pazar
10.00: 3.lük - kadınlar
11.45: 3.lük - erkekler
13.30: Final - kadınlar
15.15: Final – erkekler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.