Hentbol zamanı

Hentbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunu merhum hentbolcu Derviş Mişon anısına kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuva ile bugün açacak

Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvası bugün Haspolat’taki CIU Arena’da oynanacak maçlarla başlıyor.

Hentbol Federasyonu’nun Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrası hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda, yeni sezonun ilk organizasyonu da Mişon anısına gerçekleşmiş olacak. Hentbolcular bugün turnuva öncesinde saat 11.00’da merhum milli hentbolcu Derviş Mişon’u Lefkoşa’daki kabri başında anacak.

Haspolat’taki CIU Arena’da oynanacak Derviş Mişon Kupası maçları büyükler kategorisinde olacak. Maçlara seyirci alınmayacak olan Derviş Mişon Kupası 2 gün sürecek.

21 Kasım Cumartesi günü yarı finaller, 22 Kasım Pazar günü ise finaller oynanacak ve hentbolda 2020-2021 sezonu Derviş Mişon Turnuvası ile başlamış olacak.

Derviş Mişon Turnuvası’nda maç programı şöyle:

YARI FİNAL

21 Kasım Cumartesi

14.00: Ozanköy-Şahlanspor (Kadınlar)

15.45: UKÜ-Özgür Adımlar

17.30: UKÜ-DİGEM (Kadınlar)

19.00: GG-Levent

22 Kasım Pazar

10.00: 3.lük - kadınlar

11.45: 3.lük - erkekler

13.30: Final - kadınlar

15.15: Final – erkekler

