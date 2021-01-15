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Hentbol U18’lerde şampiyonluk günü

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Hentbol U18’lerde şampiyonluk günü
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Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı liglerinde playoff yarı final ve final maçları bugün ve Pazar günü oynanacak.
CIU Arena’da oynanacak Hentbol U18 kız ve erkek Play-off maçları bugün yarı finaller ile başlayacak ve kazananlar Pazar günü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Yarı final mağlupları ise üçüncülük maçında pazar günü karşılaşacak.
Hentbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği seyircisiz olarak Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleşecek U18 playoff maçlarının programı şöyle:
16 Ocak 2021 Cumartesi Saat 12:00 DİGEM-OZANKÖY U18-K Saat 13:30 ÖAH-NKL/MGA​U18-E Saat 15:00 UKÜ-SAHLAN​U18-K Saat 16:30 UKÜ-MGA​U18-E
17 Ocak 2021 Pazar Saat 10:00 3.LÜK​U18-E Saat 11:30 3.LÜK​ U18-K Saat 13:30 FİNAL​U18-E Saat 15:30 FİNAL​U18-K
 
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