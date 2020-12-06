banner480
banner572
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
8 0
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
Bluefin minikleri,havuza damga vurdu
12 0
 
Pizza Town’a görkemli açılış
Pizza Town’a görkemli açılış
124 0
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
14 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
213 0
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
91 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
28 0
banner529
banner570

Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı

banner476

Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta maçları tamamlanırken, kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımı, erkeklerde ise Özgür Adımlar takımı ilk haftayı kayıpsız geçtiler

banner577
Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı
Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2020-2021 Sezonunu Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta maçları tamamlandı.
Kızlar ve erkeklerde 4’er takımın yer aldığı U18 Liglerinde CIU Arena’da kamp lig usulüne göre oynanan ilk hafta maçlarında Cumartesi günü ikişer maç Pazar günü de takımlar birer maç oynadılar. Pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde oynanan ligde, ikinci hafta maçları 3 hafta sonra yine CIU Arena’da gerçekleştirilecek. Hentbol U18 Liglerinde kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi U18 takımı, erkeklerde ise Özgür Adımlar takımı ilk hafta oynadıkları 3’er maçı da kayıpsız geçen takımlar oldu.
İlk gün sonuçları: (5.12.20) Kızlar Şahlan-UKÜ: 12-17 DİGEM-Ozanköy: 23-9 Şahlan-Ozanköy: 20-8 UKÜ-DİGEM: 13-11 Erkekler NKL-ÖAH: 2-35 UKÜ-MGA: 25-12 UKÜ-NKL: 19-3 MGA-ÖAH: 11-30
İkinci gün sonuçları: (6.12.20) Kızlar Şahlan-DİGEM: 10-15 Ozanköy-UKÜ: 10-17 Erkekler NKL-MGA: 11-23 ÖAH-UKÜ: 21-13
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.