Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta tamamlandı

Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta maçları tamamlanırken, kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımı, erkeklerde ise Özgür Adımlar takımı ilk haftayı kayıpsız geçtiler

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2020-2021 Sezonunu Hentbol U18 Ligleri’nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Kızlar ve erkeklerde 4’er takımın yer aldığı U18 Liglerinde CIU Arena’da kamp lig usulüne göre oynanan ilk hafta maçlarında Cumartesi günü ikişer maç Pazar günü de takımlar birer maç oynadılar. Pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde oynanan ligde, ikinci hafta maçları 3 hafta sonra yine CIU Arena’da gerçekleştirilecek. Hentbol U18 Liglerinde kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi U18 takımı, erkeklerde ise Özgür Adımlar takımı ilk hafta oynadıkları 3’er maçı da kayıpsız geçen takımlar oldu.

İlk gün sonuçları: (5.12.20) Kızlar Şahlan-UKÜ: 12-17 DİGEM-Ozanköy: 23-9 Şahlan-Ozanköy: 20-8 UKÜ-DİGEM: 13-11 Erkekler NKL-ÖAH: 2-35 UKÜ-MGA: 25-12 UKÜ-NKL: 19-3 MGA-ÖAH: 11-30

İkinci gün sonuçları: (6.12.20) Kızlar Şahlan-DİGEM: 10-15 Ozanköy-UKÜ: 10-17 Erkekler NKL-MGA: 11-23 ÖAH-UKÜ: 21-13

