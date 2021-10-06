banner583
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
27 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
37 0
 
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
33 0
46 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
33 0
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
21 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
85 0
banner661

Hentbol U18 ile start aldı

banner476

banner714
Hentbol U18 ile start aldı

Hentbol Federasyonu 2021-2022 sezonu dün oynanan U18 karşılaşmaları ile start aldı. U18 erkelerde dün oynanan karşılaşmalarda MGA Alayköy’ü Yakın Doğu Üniversitesi’de Yükseliş’i mağlup ederek ilk maçlarını galibiyetle kapatmış oldu. Mağusa Arena’da oynanan günün ilk karşılaşmasında MGA Alayköy’ü ilk devresini 23-1 önde kapattığı karşılaşmada 40-12 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapatmış olurken, MGA’da Emre Demir 11 golle maçın en skorer ismi oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş ile Yakın Doğu Üniversitesi takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi Yükseliş önünde 15-9 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi iyi oyununu maçın sonuna kadar sürdürerek maçı da 34-20 kazanan taraf oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deran Çello 11 golle maçın en skorer ismi olurken, yine ayni takımdan Tuğberk 9 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.
 
 
1          MGA                1          1          0          0          0          40        12        28        2
2          YDÜ                 1          1          0          0          0          34        20        14        2
3          UKÜ                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
4          YÜKSELİŞ         1          0          0          1          0          20        34        -14       0
5          ALAYKÖY         1          0          0          1          0          12        40        -28       0
 
 
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.