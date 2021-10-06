Hentbol U18 ile start aldı



Hentbol Federasyonu 2021-2022 sezonu dün oynanan U18 karşılaşmaları ile start aldı. U18 erkelerde dün oynanan karşılaşmalarda MGA Alayköy’ü Yakın Doğu Üniversitesi’de Yükseliş’i mağlup ederek ilk maçlarını galibiyetle kapatmış oldu. Mağusa Arena’da oynanan günün ilk karşılaşmasında MGA Alayköy’ü ilk devresini 23-1 önde kapattığı karşılaşmada 40-12 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapatmış olurken, MGA’da Emre Demir 11 golle maçın en skorer ismi oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş ile Yakın Doğu Üniversitesi takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi Yükseliş önünde 15-9 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi iyi oyununu maçın sonuna kadar sürdürerek maçı da 34-20 kazanan taraf oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deran Çello 11 golle maçın en skorer ismi olurken, yine ayni takımdan Tuğberk 9 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.





1 MGA 1 1 0 0 0 40 12 28 2

2 YDÜ 1 1 0 0 0 34 20 14 2

3 UKÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 YÜKSELİŞ 1 0 0 1 0 20 34 -14 0

5 ALAYKÖY 1 0 0 1 0 12 40 -28 0





Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

