Hentbol U16’da play – off zamanı

Hentbol U16 liginde dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler artık başlayacak olan play – off karşılaşmalarına çevrildi. Dün akşam erkeklerde 2, kadınlarda ise 1 karşılaşma ile birlikte U16 ligi tamamlanmış oldu. Tamamlanan lig sonrasında Kadınlarda DİGEM ligi zirvede bitirirken, Şahlan ikinci, UKÜ üçüncü, Ozanköy ise ligi dördüncü bitirdi. Erkekler de ise YDÜ ligi birinci sırada tamamlarken, Yükseliş ikinci, UKÜ üçüncü, MGA ise ligi dördüncü sırada tamamladı. Dün akşam oynanan ligin son karşılaşmalarında erkeklerde Yükseliş ile Doğukent takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat bir oyun sergileyen Yükseliş maçın ilk devresini 15 -7 önde kapatırken, ikinci yarıda yine etkili oyununu devam ettiren Yükseliş sahadan 35 – 17 galip ayrılarak ligi ikinci sırada tamamlamış oldu. Gecenin bir diğer erkekler karşılaşmasında ise UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini YDÜ 15 -12 önde kapatırken, ikinci yarıda kontrollü oyununu devam ettiren YDÜ sahadan 27 -22 galip ayrılarak ligi zirvede tamamlamış oldu. Kadınlar liginde ise gecenin tek karşılaşmasında DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. CIU Arena’da oynanan karşılaşmada maçı başından sonuna kadar üstün götüren DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 14 – 6 önde kapatırken, ikinci devrede yine etkili oyununu devam ettirerek sahadan 26 – 13 galip ayrılarak ligi zirvede tamamlamış oldu. Bu sonuçlarla birlikte U16 liginde play – off eşleşmeleri şu şekilde oldu;

KADINLAR

DİGEM – OZANKÖY

ŞAHLAN – UKÜ

ERKEKLER

YDÜ – MGA

YÜKSELİŞ – UKÜ

