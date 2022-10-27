Hentbol U16’da finalistler belirlendi

Kadınlarda DİGEM Ozanköy’ü mağlup ederek finalde Şahlan’ın rakibi olurken, erkekler karşılaşmasında UKÜ’yü mağlup eden Yükseliş takımı ile MGA’yı mağlup eden YDÜ adını erkeklerde finale yazdırdı

Hentbol’da U16 liginde kadınlarda Salı akşamı Şahlan’ın adını finale yazdırmasından sonra önceki akşam oynanan 3 karşılaşma ile birlikte diğer finalistlerde belirlendi. Kadınlarda DİGEM Ozanköy’ü mağlup ederek finalde Şahlan’ın rakibi olurken, erkekler karşılaşmasında UKÜ’yü mağlup eden Yükseliş takımı ile MGA’yı mağlup eden YDÜ adını erkeklerde finale yazdırdı. Dün akşam CIU Arena’da oynanan kadınlar karşılaşmasında DİGEM ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar rahat oyun sergileyen DİGEM ilk devreyi rakibi önünde 15 – 3 önde kapatırken, ikinci devrede de etkili oyununu devam ettiren DİGEM sahadan 30 – 4 galip ayrılarak adını finale yazdıran son takım oldu. Gecenin erkekler mücadelesinde ise Yükseliş – UKÜ, YDÜ – MGA takımları karşılaştı. UKÜ’yü 23 -18 mağlup eden Yükseliş takımı ile,MGA’yı 25 – 7 mağlup eden YDÜ takımları erkekler finalinde karşı karşıya gelecek. Dün akşam oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler artık hafta sonu oynanacak olan üçüncülük maçları ile birlikte, final ilk ayağına çevrildi. 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda program şu şekilde;

KADINLAR

Üçüncülük maçı Saat 14:00 Ozanköy – UKÜ(Atatürk Spor Salonu)

ERKEKLER

Üçüncülük maçı Saat 15:30 MGA – UKÜ(Atatürk Spor Salonu)

KADINLAR Final 1. Ayak

DİGEM – Şahlan Saat 17:00 (Atatürk Spor Salonu)

ERKEKLER Final 1. Ayak

YDÜ – Yükseliş Saat 18:30 (Atatürk Spor Salonu)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

