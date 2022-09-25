Hentbol U16 Erkeklerde 3 maç oynandı

Hentbolda Erkekler U16 ligine dün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda, YDÜ, UKÜ ve Doğukent takımları günü galibiyetle kapattı. Günün ilk karşılaşmasında Yükseliş ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 11-9 Yükseliş üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın kazananı 22-19’luk skorla YDÜ olurken, YDÜ’deAnver kaydettiği 9 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 15-10 önde kapatan UKÜ sahadan da 29 -20 galip ayrılırken, UKÜ’de Muhammet 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Atatürk Spor Salonunda oynanan günün son karşılaşmasında ise Doğukent ile MGA takımları karşılaştı. Kısır mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk devresini 6-4 önde kapatan Doğukent, sahadan da 13-11 galip ayrılarak yoluna devam etti. Doğukent takımında Aras maçı 8 golle bitirerek karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.
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