Hentbol U16 Erkekler Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

Hentbol’da erkekler liginde ilk hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Yükseliş – Levent, Alayköy – YDÜ maçları ile tamamlanan ilk hafta karşılaşmalarında, YDÜ -Alayköy’ü, Yükseliş ise Levent’i mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Alayköy ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran, YDÜ sahadan 32 – 9 galip ayrılarak lige galibiyetle başlamış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş – Levent takımları mücadele etti. Rakibi Levet karşısında sahadan 30 – 10 galip ayrılan Yükseliş ilk hafta maçını galibiyetle kapatan taraf oldu.

