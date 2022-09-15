banner875
banner815
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
21 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
33 0
 
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
83 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
15 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
19 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
banner797

Hentbol U16 Erkekler Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

banner476

banner825
Hentbol U16 Erkekler Ligi’nde ilk hafta tamamlandı
Hentbol’da erkekler liginde ilk hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Yükseliş – Levent, Alayköy – YDÜ maçları ile tamamlanan ilk hafta karşılaşmalarında, YDÜ -Alayköy’ü, Yükseliş ise Levent’i mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamlamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında Alayköy ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran, YDÜ sahadan 32 – 9 galip ayrılarak lige galibiyetle başlamış oldu. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Yükseliş – Levent takımları mücadele etti. Rakibi Levet karşısında sahadan 30 – 10 galip ayrılan Yükseliş ilk hafta maçını galibiyetle kapatan taraf oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.