Hentbol U-16 liginde sona gelindi

Erkekler’de ve Kadınlar’da 2’şer maçın oynandığı günde, kadınlarda DİGEM – Ozanköy’ü, UKÜ ise Şahlan’ı mağlup etti. Erkeklerde ise Özgür Adımlar MGA’yı, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek ikinci haftayı tamamlamış oldular.
İkinci haftanın sona erdiği U-16’da alınan sonuçlar şu şekilde;
Erkekler:
MGA:10 - Özgür Adımlar:27
Yükseliş:19 - UKÜ:17
Kadınlar:
Ozanöy:17 - DİGEM:20
UKÜ:18 - Şahlan:14
Alınan bu sonuçların ardından gözler U-16 liginde oynanacak olan yarı final ve final maçlarına çevrildi. Karşılaşmaların tarihi ve fikstürü ile ilgili bilgi hafta arası federasyon tarafından yayınlanacaktır.
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