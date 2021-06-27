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Hentbol U-16 liginde sona gelindi

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Hentbol U-16 liginde dün oynanan dört karşılaşma ile ikinci maçlar tamamlanırken gözler yarı final ve final maçlarına çevrildi

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Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Erkekler’de ve Kadınlar’da 2’şer maçın oynandığı günde, kadınlarda DİGEM – Ozanköy’ü, UKÜ ise Şahlan’ı mağlup etti. Erkeklerde ise Özgür Adımlar MGA’yı, Yükseliş ise UKÜ’yü mağlup ederek ikinci haftayı tamamlamış oldular.
İkinci haftanın sona erdiği U-16’da alınan sonuçlar şu şekilde;
Erkekler:
MGA:10 - Özgür Adımlar:27
Yükseliş:19 - UKÜ:17
Kadınlar:
Ozanöy:17 - DİGEM:20
UKÜ:18 - Şahlan:14
Alınan bu sonuçların ardından gözler U-16 liginde oynanacak olan yarı final ve final maçlarına çevrildi. Karşılaşmaların tarihi ve fikstürü ile ilgili bilgi hafta arası federasyon tarafından yayınlanacaktır.
 
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