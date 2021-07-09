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Hentbol U-14’ün şampiyonu DİGEM

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Hentbol U-14’ün şampiyonu DİGEM
Hentbolda U-14 Kadınlar Ligi oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) şampiyon oldu.
Hentbol Federasyonu, U-14 Kadınlar Ligi karşılaşmalarının şampiyonluk bölümü ile sezonu noktalamış oldu. Oynanan maçların sonunda Hentbolda U-14 Kadınlar Liginde DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Şahlan ikinci, UKÜ üçüncü, GG dördüncü tamamladı.
Son oynanan karşılaşmalarda Şahlan – UKÜ’yü 14-13, mağlup ederek finale kalsa da finalde DİGEM – Şahlan’ı 14-12 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamlamış oldu.
 
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