Hentbol U-14’ün şampiyonu DİGEM

Hentbolda U-14 Kadınlar Ligi oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) şampiyon oldu.

Hentbol Federasyonu, U-14 Kadınlar Ligi karşılaşmalarının şampiyonluk bölümü ile sezonu noktalamış oldu. Oynanan maçların sonunda Hentbolda U-14 Kadınlar Liginde DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Şahlan ikinci, UKÜ üçüncü, GG dördüncü tamamladı.

Son oynanan karşılaşmalarda Şahlan – UKÜ’yü 14-13, mağlup ederek finale kalsa da finalde DİGEM – Şahlan’ı 14-12 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamlamış oldu.

