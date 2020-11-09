Hentbol oynamak için protokol imzalanıyor

Hentbolda yeni sezonun başlaması ile ilgili olarak Salı sabahı saat 09.00'da Sağlık Bakanlığı'nda protokol imzalanacak.
Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ile Sağlık Bakanı Ali Pilli arasında imzalanacak olan protokol sonrasında hentbol liglerinin başlamasının önü açılacak. Hentbol Federasyonu, takımları kampa alarak 3 haftada 1 olmak üzere, CIU Arena’da maçları oynatmayı hedefliyor.
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