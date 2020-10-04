Hentbol kulüplerine 222 bin TL yardım

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Hentbol kulüplerine 222 bin TL yardım

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Bahadır Ayhan yasakların kalkmasının ardından lig hazırlıklarına başladıklarını ve kulüplere 222 bin TL yardım yapacaklarını açıkladı. Hentbolda yeni sezonunun ilk maçı, U18 Liginde oynanacak

Hentbol kulüplerine 222 bin TL yardım
KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yasakların kalkmasının ardından lig hazırlıklarına başladıklarını ve kulüplere yapılacak yardımları açıkladı
Ayhan: Hentbol kulüplerine toplam 222 bin TL yardım
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçtiğimiz hafta spora yeniden başlanabileceğini duyurmasından sonra Hentbol Federasyonu antrenman ve müsabaka organizasyonlarını yaptı. KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, tüm kulüplere yazılı bildirim yaptıklarını ve antrenmanlar ile planlanan müsabaka takvimini paylaştıklarını söyledi.
Ayhan, ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve kulüplerin sponsor bulmakta zorlanmaları nedeniyle federasyonun bu sezon kulüplere hem maddi hem de manevi (malzeme+ulaşım v.b.) olarak yardımda bulunacağını açıkladı.
Covid-19 talimatı hazırlandı
Federasyon Başkanı Ayhan, hentbolda uygulayacakları sağlık tedbirleri hususunda kendilerinin bir çalışma yaptığını söyledi.
Ayhan, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ve Spor Dairesi’nin açıklamasının ardından kulüplerimize antrenmanlara başlayabileceklerini duyurmuştuk. Covid 19 ile ilgili kendi talimatımızı hazırladık. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm uygulamalar ve kurallar bu talimatta yazılı olarak yer alıyor ve bu talimatı da kulüplerimizle paylaşıyoruz” dedi.
2 Kasım’da U18 Ligi başlıyor
Hentbolda 2020-2021 sezonunun ilk maçı 2 Kasım 2020 tarihinde oynanacak. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan yeni sezon takvimini şu şekilde planladıklarını söyledi:
“Ülkemizdeki sağlık koşullarında olağanüstü değişiklik olmazsa 2 Kasım’da U18 Ligleri ile başlayacağız. 16 Kasım haftasında büyükler ligi hazırlık maçlarının oynanmasını planladık.
1 Aralık 2020 tarihinde ise büyükler ligi öncesi her yıl oynanan Derviş Mişon Kupası maçlarını takvime koyduk. Süper Lig’de yeni sezonun başlangıcı için ise 7 Aralık 2020 tarihini hedefliyoruz.
Temennimiz sağlık açısından yeniden sıkıntılı bir sürecin yaşanmaması ve hem hentbol camiasının yeniden özlem duyduğu mücadeleye başlayabilmesi, hem de ülkemizde sporun başlaması ile morallerin bir nebze de olsa yükselmesidir.”
Tüm kulüplere toplam 222 bin TL yardım Başkan Ayhan, federasyonun bu sıkıntılı süreçte kulüplere maddi ve manevi yardımlar yapacağını belirtti. Ayhan, “Federasyon olarak takımların forma, top ve vaks almalarına yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra kategori başına tüm takımlara 2 bin TL maddi yardım yapacağız. Büyükler liginde takımlara maç başı ücret vereceğiz. Deplasmanlarda ulaşım sıkıntısı yaşayan kulüplere ulaşım yardımı da yapacağız. Hesaplamalarımızda tüm takımlara toplamda 222 bin TL maddi yardım yapıp bu zorlu süreçte onları ayakta tutmaya çalışacağız” dedi.
 
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