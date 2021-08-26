Hentbol kulüpleri paralandı

Hentbol Federasyonu, kulüplerine birçok kolaylık sağladıktan sonra 2020-21 sezonuna yönelik toplam 182,730 TL de katkı yaptı

KKTC Hentbol Federasyonu, hentbol federasyon binasında kulüplerle toplantı gerçekleştirirken, toplantıda 2020-2021 sezonu katkılarını kulüplere takdim edildi.

Hentbol Federasyonu yönetimi Covid-19 nedeniyle 2020-2021 sezonunda ekonomik zorluklar yaşayan kulüplerine destek olmak için aldığı kararları da gerçekleşen toplantıda açıkladı.

Alınan kararlar şöyle:

“Kulüplerden vize, transfer ve lisans ücretleri alınmaması, tüm takımlara spor malzemesi yardımı yapılması, takımların gerekli ulaşım giderlerinin karşılanması ve takımlara katıldıkları kategori başına maddi katkı yapılması”

Hentbol Federasyonu, alınan kararlar doğrultusunda takımların katıldıkları kategori başına maddi katkı hariç tüm kararları uygulamıştı. Devletin geç de olsa federasyonun 2 dilim katkısını ödemesinin ardından hentbol federasyonuda kulüplerine çağrı yaparak hem 2021-2022 sezonun planlanması hakkında bilgiler verdi hem de kulüplerine geç de olsa maddi katkı çeklerini takdim etti.

KKTC Hentbol federasyonu 2020-21 sezonunda kulüplerine yaptığı toplam katkı miktarı 182,730 TL oldu.

Bu konu ile ilgili olarak açıklama yapan hentbol federasyonu başkanı Bahadır Ayhan,federasyon kasasının banka kasası olmadığını, devletin federasyona verdiği bütçenin kulüplere aktarılması gerektiğini söylerken, 2022 yılında federasyonun bütçesi ne olursa olsun kulüplere maddi katkı yapmaya devam edeceğini ifade etti.

