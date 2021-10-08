Hentbol krallıkta Emre önde

Hentbolda sezonun ilk oynanan ligi olan U18 Erkek Liginde heyecan ilk hafta maçları ile başlamıştı.

U18 Erkek Liginde ilk hafta maçlarında MGA ile Yakın Doğu Üniversitesi U18 Takımları haftayı galibiyetle tamamlamışlardı. U18 Erkek Ligi Gol Krallığı yarışında ise ilk haftayı 11 golle MGA’dan Emre Demir 11 golle ilk sırada tamamladı. İkinci sırada ise 10 golle Yakın Doğu Üniversitesinden Derhan Çöllo yer alıyor.

