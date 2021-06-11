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Hentbol kadınlarda play-off zamanı

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17 Haziran Perşembe akşamı başlayacak olan play-off karşılaşmaları ilk maçında Digem-Levent, UKÜ ile’de Şahlan takımları play-off ilk maçlarına çıkacaklar

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Hentbol kadınlarda play-off zamanı
Hentbol kadınlar liginde beşinci hafta dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, gözler artık oynanacak olan play-off maçlarına çevrildi. Gecenin ilk maçında DİGEM rahat oyunu sonrasında Ozanköy’ü 51-24 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada ise UKÜ, Şahlan’ı 44-25 mağlup ederek beşinci haftayı tamamlamış oldu. Bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı başlayacak olan play-off karşılaşmaları ilk maçında Digem-Levent, UKÜ ile’de Şahlan takımları play-off ilk maçlarına çıkacaklar.
DİGEM rahat kazandı
Hentbol kadınlar ilk karşılaşmasında DİGEM ile Ozanköy takımları bir araya geldi. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 27-12 önde kapatan DİGEM, rahat oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 51-24 galibiyetle ayrıldı. DİGEM’de Aysu kaydettiği 17 golle ön plana çıkan isim olurken, Ozanköy’de ise Azra kaydettiği 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

UKÜ’de tecrübe farkı
Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Şahlan takımları bir araya geldi. İlk devreyi Şahlan karşısında 21-9 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 44-25 kazanarak adını play-off’a yazdıran taraf oldu. UKÜ’de 26 gol kaydeden Aysel Şimşek geceye damga vururken, Şahlan’da Ülkü 8 golle takımın skorer ismi oldu. Alınan bu sonuçların ardından 17 Haziran Perşembe akşamı DİGEM-Levent, UKÜ ile’de Şahlan takımları play-off ilk karşılaşmalarına çıkacaklar.
 
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