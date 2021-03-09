banner583
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
37 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
17 0
 
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
143 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
145 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
33 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
22 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
100 0
banner529
banner570

Hentbol için “Şura” düzenleniyor

banner476

Hentbol için “Şura” düzenleniyor
KKTC Hentbol Federasyonu online “Hentbol Şurası” düzenleyecek. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, kulüplerle yaptığı istişareler sonucunda 15 Mart’ta “Hentbol Şurası” organize etmeyi kararlaştırdı.
Hentbol şurasında hentbolun mevcut durumu ve geleceği tartışılacak, komiteler oluşturulacak ve her komite kendine özgü çalışmalar yapacak.

Hentbol Şurası ilk toplantısı hakkında Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan açıklamayı yaptı.
“Hentbolu masaya yatırıyoruz”
 Federasyon Başkanı Ayhan, hentbol için yol haritası oluşturmasını düşündükleri şura için “hentbolu masaya yatırıyoruz” dedi. Ayhan şöyle devam etti:
“Bizlere, bizden sonra gelecek yönetimlere, sporculara, antrenörlere, kısacası hentbola ışık tutacak, yol gösterecek hentbol şurasının hazırlıklarını tamamladı. Eğitim kurulu, teknik kurulla yaptığımız ön görüşmeler sonucu Hentbol Şurası’nı 15 Mart 2021’de yapıyoruz.
İleriki günlerde açıklanacak belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde antrenör ve bazı sporcularla zoom programı üzerinden toplantı yapılacak ve komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlar hentbolun geleceğinin yol haritasını oluşturacak.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.