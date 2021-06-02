Hentbol heyecanı sürüyor

Hentbolda kadınlarda dört, erkeklerde ise üçüncü hafta tamamlanırken, kadınlarda ÜKÜ, erkeklerde ise GG zirvede yer alıyor

Hentbol Federasyonu 2021 sezonu Kadınlar Liginde dördüncü hafta maçları Ozanköy – Şahlan ve Levent – UKÜ karşılaşmaları ile tamamlandı.

31 Mayıs Pazartesi günü oynanan karşılaşmalarda Şahlan – Ozanköy maçının sonunda 23 – 47’lik sonuç’la kazanan Ozanköy olurken, Levent – UKÜ maçının sonunda ise 30 – 46 skorla kazanan UKÜ oldu. Bu maçların ardından Hentbol Kadınlar’da dördüncü hafta UKÜ’nün liderliği ile geride kaldı.

Erkekler karşılaşmalarında GG ve UKÜ haftayı galibiyetle kapatırken, GG – Özgür Adımları 39 – 24 mağlup ederken, UKÜ ise Levent’i 35 – 28 mağlup eden taraf oldu. Bu sonuçlarla Hentbol Erkekler’de üçüncü hafta biterken, GG üçüncü haftayı zirvede kapatan taraf oldu.

Şahlan rahat kazandı

Kadınlar dördüncü hafta karşılaşmasın da 31 Mayıs Pazartesi oynanan karşılaşmayı Ozanköy karşısında Şahlan 23-47’lik skorla kazanan taraf oldu. İlk devreyi rakibi karşısında 8-21 önde kapatan Ozanköy, rahat oyununu maçın sonuna kadar devam ettirerek maçın sonunda da galip gelen taraf oldu. Şahlan’da 10 gol kaydeden Zühal takımı adına ön plana çıkan isim olurken, Ozanköy’de 11 gol kaydeden Mutia maçın en skorer ismi oldu.

UKÜ hata yapmadı

Kadınlar dördüncü haftanın kapanış maçında Levent karşısında 30-46 galip gelen UKÜ yoluna kayıpsız devam ederken, zirvedeki yerini de korumuş oldu. İlk devreyi rakibi karşısında 16-24 önde kapatan UKÜ maçın sonunda 30-46’lık skorla galip gelen taraf oldu. Aldığı bu galibiyetle dördüncü haftanın sonunda zirvede yoluna devam eden UKÜ’de maçın en skorer ismi ise 19 golle Aysel oldu.

GG dolu dizgin

Hentbol erkekler ligin’de Gençlik Gücü ilk yarısını 17-9 önde kapattığı karşılaşmada Özgür Adımlar’ı 39-24 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, Gençlik Gücü oyuncusu Özden Demiralp kaydettiği 10 golle maçın en skorer ismi oldu.

UKÜ’den kolay galibiyet

Erkekler’de gecenin bir başka karşılaşmasın da ise UKÜ ile Levent takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi karşısında 18 – 11 önde kapatan UKÜ maçı da 35 – 28 önde tamamlayarak üçüncü haftayı tamamlamış oldu. Levent’de 13 gol kaydeden Doğuş ön plana çıkan isim olurken, UKÜ adına 10 gol kaydeden Muhammet galibiyette ön plana çıktı.

