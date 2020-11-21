Hentbol heyecanı Mişon turnuvasıyla başladı

Hentbolda 2020-2021 sezonu heyecanı,Derviş Mişon Turnuvasıyla başlarken, seyircisiz gerçekleşen turnuvanın ilk gününde yarı final maçları oynandı

Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonunun resmî açılışını merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuva ile yaptı.Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvası, bu yıl yeni sezonun açılışına ev sahipliği yaptı. Hentbol Federasyonu’nun Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile pandemi tedbirleri doğrultusunda başlayan hentbol yeni sezonunda büyük erkekler ve kadınlar Derviş Mişon’u anarak sahaya indiler.CIU Arena’da oynanan ve seyircisiz gerçekleşen turnuvanın ilk gününde yarı final maçları oynandı. Derviş Mişon Kupası imzalanan protokol ve federasyonun kararı doğrultusunda kamp şeklinde gerçekleşiyor.Tüm hentbol takımları antrenör ve hakemlere PCR testi yapıldı ve negatif olanlar UKÜ öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 144 sporcu ve 10 hakem UKÜ öğrenci yurtlarında konaklıyorlar.Derviş Mişon Kupası yarı finalinde galip gelen takımlar Pazar günü final, mağluplar üçüncülük maçı oynayacaklar.