Hentbol hakem ve antrenörleri bilgi tazeledi

KKTC Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Gelişim Seminerini ile birlikte antrenör semineri geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Hakem ve gözlemci semineri ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan seminerin çok verimli geçtiğini ifade ederek katılımın çok iyi olduğunu ve her yıl sezon öncesi gerçekleştirdikleri semineri yine iyi bir katılımla geride bıraktıklarını ifade etti. Antrenör seminerinin de iyi katılımla gerçekleştiği Hentbol federasyonunda 2022-2023 sezonu öncesinde seminer süreci tamamlanmış oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
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