banner875
banner815
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
4 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
25 0
 
50 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
28 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
12 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
45 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
12 0
banner797

Hentbol hakem ve antrenörleri bilgi tazeledi

banner476

Hentbol Federasyonu sezon öncesi hakem ve antrenör seminerlerini geçtiğimiz hafta kalabalık katılımla tamamladı

banner825
Hentbol hakem ve antrenörleri bilgi tazeledi
KKTC Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Gelişim Seminerini ile birlikte antrenör semineri geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Hakem ve gözlemci semineri ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ediz Arıkan seminerin çok verimli geçtiğini ifade ederek katılımın çok iyi olduğunu ve her yıl sezon öncesi gerçekleştirdikleri semineri yine iyi bir katılımla geride bıraktıklarını ifade etti. Antrenör seminerinin de iyi katılımla gerçekleştiği Hentbol federasyonunda 2022-2023 sezonu öncesinde seminer süreci tamamlanmış oldu.
Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.