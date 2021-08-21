Hentbol Federasyonu’ndan Saraybosna Büyük Elçiliği’ne ziyaret

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve beraberindeki heyet Bosna Hersek’de TC Saray Bosna büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i ziyaret etti. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada büyükelçi Sadık Babür Girgin’in kendilerini çok sıcak karşıladığını Girgin’e KKTC hentbolu ile ilgili olarak bilgi verdiklerini söyledi. Büyükelçi Sadık Babür Girgin’in Kuzey Kıbrıs’ın sporla ilgili olarak attığı tüm adımları desteklediğini belirtmesi yanında kendilerini ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti. Ziyaret sonrasında Büyükelçi Girgin’e plaket ve federasyon flaması taktim edildi.

GG parkeye çıkıyor

Bosna Hersek’te sekizincisi yapılan Kobalica turnuvasında yer alacak olan Gençlik Gücü bugün saat 19:00’da Bogojna takımı ile karşılaşacak. Gençlik Gücü oynayacağı karşılaşmayı kazanması durumunda ise Pazar günü final karşılaşması oynayacak. Covid’den dolayı 4 takımın yer alacağı turnuvanın bugün başlayacağı ve temsilcimizin ilk maçını bugün oynayacağı belirtildi.

