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Hentbol Federasyonunda genel kurul zamanı

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Hentbol Federasyonunda genel kurul zamanı
KKTC Hentbol Federasyonu olağan genel kurul toplantısı 9 Ağustos 2021 tarihinde, saat 18:30’da federasyon lokalinde yapılacaktır.
Bahadır Ayhan başkanlığındaki KKTC Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada “Söz konusu tarih,saat ve yerde tüm üye kulüp temsilcilerimizi, kulüplerinin başlıklı kağıdına yazılmış ve imzalanmış temsilci belgeleriyle birlikte davet eder, katılımınızı özlemle bekleriz.
Gündem; 1- Başkanın açılış konuşması, 2- Divan kurulunun oluşturulması, 3- 2020-21 sezonu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması, 4- 2021-22 sezonu faaliyet raporunun okunması 5- 2020-21 Mali raporun okunup onaylanması 6- Dilek ve temenniler”
 
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