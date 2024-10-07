Hentbol Federasyonu'ndan Cahitoğlu’na ziyaret

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ve As Başkan Musa Oytun’u kabul ederek görüştü.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu kabulde yaptığı konuşmada son dönemlerde büyük başarılara imza atan KKTC Hentbol Federasyonu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle yurtdışı organizasyonlarında bize gurur yaşatan spor eğitmenlerimize ve en önemlisi de sporcu gençlerimizi yürekten kutladığını belirtti. 2024 yılında federasyonun organizasyonlarını yakından takip ettiğini, 2025 yılındaki organizasyonlarında yine desteklerin devam edeceğini belirten Cahitoğlu, Hentbol Federasyonu’na çalışmalarında başarı diledi.



