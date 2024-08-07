Hentbol Federasyonu'nda Tatar'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, antrenör ve sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Hentbol Milli Takımı'nda yer alan Kıbrıslı Türk sporcuları kabulünde yaptığı konuşmada, uluslararası alanda Kıbrıs Türk sporunun temsil edilmesinin ve başarılı genç sporcuların yetişmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Yıllardır bu faaliyetlere liderlik etmesi nedeniyle Hentbol Federasyonu Başkanı Arıkan’ı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, haksız izolasyonlara rağmen özellikle sporun çeşitli dallarında başarılı ve yetenekli gençlerin ülke adına uluslararası alanda yer almalarının fevkalade sevindirici gelişmeler olduğunu belirtti.

“Kıbrıslı Türk sporculara ilham kaynağı oldu”

Paris’te gerçekleşen Yaz Olimpiyatları’nda yer alan Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan’ın finalde yarışmasının tüm Kıbrıslı Türk sporculara büyük bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni nesillerin çağın imkanlarından daha fazla faydalandığını ve her spor dalında başarılı gençlerin bulunduğunu vurguladı.

Arıkan

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan da, Cumhurbaşkanı Tatar’a, spora gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, 16 yaş altı Türkiye Hentbol Plaj Milli Takımı'na seçilen sporcuların Varna’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milli takımda mücadele ettiklerini anlattı.