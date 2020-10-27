Hentbol Federasyonu, kulüpleri bilgilendirdi

KKTC Hentbol Federasyonu son günlerdeki gelişmeler hakkında kulüpleri toplantıya çağırdı.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan kulüplere gönderdiği davet yazısı ile koronavirüs sürecindeki gelişmeleri anlatmak ve yürütülen görüşmeler hakkında kulüpleri bilgilendirmek için toplantıya davet etmişti. KKTC Hentbol Federasyonu’nda dün akşam (26 Ekim Pazartesi) gerçekleşen toplantıda başkan Bahadır Ayhan yeni sezona yönelik düşüncelerini kulüplerle paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile yürütülen görüşmeler ve planlanan yeni sezon çalışmaları hakkında kulüplere bilgi veren Bahadır Ayhan, yeni sezon programı için çalışmalara başladıklarını ve sezonun başlama prosedürleri ile kulüplerin sorumluluklarının neler olacağını kulüp temsilcilerine aktardı.

Protokol hazırlanıyor

Hentbol Federasyonu’nun sunduğu koşullara sıcak bakan kulüplerin de görüşleri sonrası protokol hazırlama çalışmalarına başlandı.

Federasyonun hazırlayacağı protokol maddeleri üzerinde hem Sağlık Bakanlığı hem de Spor Dairesi ile mutabık kalındıktan sonra sezon başlayacak. Federasyon yeni sezon planlamasını da protokol imzalandıktan sonra paylaşacak.