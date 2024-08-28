banner913
banner932
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
29 0
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
Sosyal Sigortalar Dairesi, 2024 yoklama işlemlerinin 31 Ekim'e uzatıldığını duyurdu
30 0
 
Utandıran manzara
Utandıran manzara
27 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
24 0
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
24 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
banner1032

Hentbol Federasyonu, Kosova’da temaslarda bulundu

banner1020

banner1045
Hentbol Federasyonu, Kosova’da temaslarda bulundu
banner971
KKTC Hentbol Federasyonu kafilesi, kadın ve erkek federasyon karması takımlarının özel bir turnuvaya katılacak olmasından dolayı Kosova’da bulunuyor. Prizren şehrinde düzenlenecek olan turnuva öncesinde Ediz Arıkan başkanlığındaki KKTC Hentbol Federasyonu heyeti, Kosova’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kosova – Priştine Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde KKTC Hentbol Federasyonu başkanı Ediz Arıkan, Büyükelçi Tunç Angılı’ya federasyonun bir plâketini takdim etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.