Hentbol Federasyonu, Kosova’da temaslarda bulundu

KKTC Hentbol Federasyonu kafilesi, kadın ve erkek federasyon karması takımlarının özel bir turnuvaya katılacak olmasından dolayı Kosova’da bulunuyor. Prizren şehrinde düzenlenecek olan turnuva öncesinde Ediz Arıkan başkanlığındaki KKTC Hentbol Federasyonu heyeti, Kosova’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kosova – Priştine Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde KKTC Hentbol Federasyonu başkanı Ediz Arıkan, Büyükelçi Tunç Angılı’ya federasyonun bir plâketini takdim etti.

