Hentbol Federasyonu, GG’yi kutladı

Hentbol Federasyonu, “Bu düzeyde bir turnuvaya ilk kez katılan Gençlik Gücü’nü göstermiş oldukları centilmence mücadele,turnuvadaki kaleciler arasında damga vuran turnuvanın “en iyi kalecisi” seçilen Şemsi Yıldırımı, kutlarız.” açıklamasını yaptı

China Bazaar Gençlik Gücü Büyük Erkek Hentbol Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen Zaim Kobilica Uluslararası Turnuvasına katılarak, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

KKTC Hentbol Federasyonu,China Bazaar Gençlik Gücü Büyük Erkek Hentbol Takımının, Zaim Kobilica Uluslararası Turnuvasına katılması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Zaim Kobilica Uluslararası Turnuvası oynanan maçlardan sonra tamamlandı. 8 yıldır düzenlenen turnuva Covid 19 nedeniyle 8 yerine 4 takım katılımıyla gerçekleştirilebildi.

Bosna Hersek Premier Ligi takımı RK ISKRA, Kuzey Kantonu 1. Lig takımı RK Jajne, ev sahipliğini yapan geçen yıl birinci lig şampiyonluğunu finalde kaybetmiş olan RK Çelik ve ülkemizin şampiyon takımı China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü oldu.

Turnuvada alınan neticelerden çok,China Bazaar Gençlik Gücü takımının kalecisi Şemsi Yıldırım’ın maçlardaki kurtarışları konuşuldu. Şemsi turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Bu düzeyde bir turnuvaya ilk kez katılan ülkemiz ve Gençlik Gücü takımımıza göstermiş oldukları centilmence mücadele için ve turnuvaya kaleciler arasında damga vuran ve turnuvanın “en iyi kalecisi” seçilen Şemsi Yıldırımı federasyon olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz.”



